З початку повномасштабної війни в Україні працює інформаційний марафон Єдині новини. Найбільші українські телеканали, зокрема, ICTV, об’єдналися, щоб суспільство мало цілодобовий доступ до найважливіших новин з Києва, Одеси, Миколаєва, Львова, Рівного, Запоріжжя, Івано-Франківська та інших українських міст.

Переглянути трансляцію інформаційного марафону Єдині новини онлайн можна на Фактах ICTV.

Журналісти українських телеканалів працюють майже 24/7, щоб надавати цілодобові оперативні та перевірені новини про останні події.

Зокрема, СТБ, ICTV, Новий канал розкодували сигнали, даючи можливість людям з усього світу дізнаватися правду про повномасштабну російську агресію. Під час дії воєнного стану на інформаційному марафоні Єдині новини знято з ефіру рекламу, щоб забезпечити оперативне інформування суспільства.

Вранці 24 лютого країна-агресор Росія запустила ракети по українських містах. Жителі різних населених пунктів прокинулись від раптових та потужних вибухів. Під вогонь ворога одними з перших потрапили жителі Харкова, Одеси, Києва та інших міст.

Related video

Читайте:

Інтерактивна карта бойових дій в Україні

Онлайн карта повітряних тривог України