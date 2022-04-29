Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 65 день війни
Вбили Вбили
219 дітей
Поранили Поранили
>398 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 787 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Інформаційний марафон Єдині новини: онлайн-трансляція

Юля Захарченко редакторка стрічки
Інформаційний марафон Єдині новини: онлайн-трансляція

З початку повномасштабної війни в Україні працює інформаційний марафон Єдині новини. Найбільші українські телеканали, зокрема, ICTV, об’єдналися, щоб суспільство мало цілодобовий доступ до найважливіших новин з Києва, Одеси, Миколаєва, Львова, Рівного, Запоріжжя, Івано-Франківська та інших українських міст.

Переглянути трансляцію інформаційного марафону Єдині новини онлайн можна на Фактах ICTV.

Журналісти українських телеканалів працюють майже 24/7, щоб надавати цілодобові оперативні та перевірені новини про останні події.

Зокрема, СТБ, ICTV, Новий канал розкодували сигнали, даючи можливість людям з усього світу дізнаватися правду про повномасштабну російську агресію. Під час дії воєнного стану на інформаційному марафоні Єдині новини знято з ефіру рекламу, щоб забезпечити оперативне інформування суспільства.

Вранці 24 лютого країна-агресор Росія запустила ракети по українських містах. Жителі різних населених пунктів прокинулись від раптових та потужних вибухів. Під вогонь ворога одними з перших потрапили жителі Харкова, Одеси, Києва та інших міст.

Related video

Читайте:

Інтерактивна карта бойових дій в Україні

Онлайн карта повітряних тривог України

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка