Київ був і залишається головною метою ворога: Кличко закликав киян не поспішати повертатися

Внаслідок вчорашнього обстрілу росіянами центру Києва загинула журналістка Віра Гирич та було поранено багато мирних мешканців.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що роботи на місцях ракетних обстрілів ще тривають, зокрема, рятувальники розгрібають завали.

Кличко сподівається, що серед завалів більше не знайдуть загиблих.

– Поки що остаточно ми не можемо сказати, чи є ще загиблі. Ймовірно, під завалами хтось може бути, але сподіваємось, більше загиблих не буде, – зазначає мер Києва.

За словами Кличка, в наслідок авіаудару поранено 10 людей, чотири з яких госпіталізовано.

Мер столиці знову закликав киян не поспішати повертатися до Києва.

– Ми не можемо нікому заборонити, ми можемо лише рекомендувати не повертатися, – каже Кличко.

Кличко також зазначив, що на сьогодні влада міста не може нікому гарантувати безпеку, хоче це і головне їхнє завдання.

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– Ви ж бачите, що Київ був і залишається головною метою окупантів і обстріли були. Я переконаний, що від своєї ідеї агресор не відійшов. Ймовірно, такі ракетні обстріли можуть ще продовжитись, – зазначає мер Києва.

Сьогодні у столиці обмежено пересування містом, велика кількість блокпостів і перевірок. Кличко зазначає, що це викликає певні незручності, проте зроблено це задля безпеки киян.

Також Кличко закликав не відвідувати паркові зони столиці, оскільки ворог залишив там багато вибухонебезпечних предметів.

– Враховуючи велику кількість цих факторів, я прошу відтермінувати ваше повернення до Києва, – звернувся Кличко до жителів столиці.

Кличко також додав, що Київ готується до можливих провокацій у перші тижні травня.