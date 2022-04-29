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Факти / Україна / Суспільство

Юридичні особи зможуть зареєструвати пошкоджене майно у додатку Дія – Шмигаль

Юля Захарченко редакторка стрічки
Юридичні особи зможуть зареєструвати пошкоджене майно у додатку Дія – Шмигаль

У мобільному додатку Дія вже понад 100 тис. заяв надійшло від громадян України про відшкодування майна, зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Невдовзі юридичні особи також зможуть подати заяви у додатку Дія, щоб надалі уряд мав можливість сформувати повний реєстр про пошкоджену та знищену власність.

– Уже найближчим часом юридичні особи також зможуть подавати заявки у додатку Дія, щоб уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна, – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання українського уряду він заявив, що Кабінет міністрів затвердив документ, що визначатиме, яким родинам серед переселенців першочергово надаватимуть житло. Серед них:

  • багатодітні родини;
  • вагітні жінки;
  • родини з дітьми;
  • люди, які втратили працездатність;
  • пенсіонери.

За словами прем’єр-міністра, держава має намір викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин та ремонтувати об’єкти житлового фонду, в яких надалі планують розселяти людей.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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