Юридичні особи зможуть зареєструвати пошкоджене майно у додатку Дія – Шмигаль

У мобільному додатку Дія вже понад 100 тис. заяв надійшло від громадян України про відшкодування майна, зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Невдовзі юридичні особи також зможуть подати заяви у додатку Дія, щоб надалі уряд мав можливість сформувати повний реєстр про пошкоджену та знищену власність.

– Уже найближчим часом юридичні особи також зможуть подавати заявки у додатку Дія, щоб уряд почав формувати детальний реєстр пошкодженого та знищеного майна, – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання українського уряду він заявив, що Кабінет міністрів затвердив документ, що визначатиме, яким родинам серед переселенців першочергово надаватимуть житло. Серед них:

багатодітні родини;

вагітні жінки;

родини з дітьми;

люди, які втратили працездатність;

пенсіонери.

За словами прем’єр-міністра, держава має намір викуповувати житло для тимчасового проживання таких родин та ремонтувати об’єкти житлового фонду, в яких надалі планують розселяти людей.