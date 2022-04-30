В Енергодарі окупанти почали вводити в обіг російські рублі

В Енергодарі прокремлівські найманці почали вводити в обіг російські рублі. У місті відкрилися магазинчики, де за валюту країни-агресора продають сосиски, ковбасу та інші продукти, привезені з Криму, Білорусі та Росії.

За даними Енергоатому, у цих крамницях є чимало покупців, але річ не у любові до їжі за радянськими ГОСТами. Українських гривень у мирних жителів Маріуполя вже просто не залишилося через складну ситуацію у місті.

– Проте радості й оптимізму “орублєніє ” не викликає. Як би не старалися окупанти та їхні прислужники, замість гривні на загарбницькі гроші місцеві жителі дивляться з острахом, – йдеться у повідомленні.

Прокремлівські найманці планують запустити в Енергодарі Сбєрбанк Росії на базі захопленого українського Ощадбанку, хоча російський рубль все одно стає валютою-вигнанцем, оскільки ніхто не хоче мати справу з кривавими грошима країни-агресора.

Крім того, з 1 травня російські найманці планують ввести в обіг рублі у Мелітополі, який тимчасово перебуває під контролем загарбників. Через спротив мирних жителів окупанти збираються залучити до цього “процесу” колишніх працівників банківської системи, відправивши їх на навчання у російському Ростов-на-Дону.