Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 67 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>404 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

Дом полностью разрушен, но уцелела печь: как пенсионерка из Киевской области готовилась к Пасхе

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
горенка

То, что российские агрессоры практически до основания разрушили дом украинской пенсионерки в селе Горенка Киевской области, не стало для женщины причиной отказаться от выпечки праздничных пасок. Ведь чудом осталась целой печь.

горенка

Фотографии несгибаемой бабушки, которая готовит традиционное угощение к Пасхе, опубликовал Telegram-канал ZN UA.

На снимках видно, как женщина готовит пасхальную выпечку буквально на руинах своего дома. Можно только представить, как аромат украинской паски смешивался с запахом гари пепелища, в которое превратили рашисты некогда одно из красивейших украинских сел.

Читайте
РФ убивает мирных жителей: Денисова призвала предоставить Украине оружие для борьбы с агрессором

Эти снимки станут еще одним символом стойкости украинского народа перед подлым врагом.

Так же, как и кухонный шкаф, который удержался на стене одного из домов Бородянки Киевской области, полностью разрушенного авиаударом рашистов.

Related video

Напомним, что в нем не только уцелела вся посуда, но и чудом остался невредимым глиняный кувшин в форме петушка, который так и остался стоять на шкафу.

Источник:  ZN UA

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка