То, что российские агрессоры практически до основания разрушили дом украинской пенсионерки в селе Горенка Киевской области, не стало для женщины причиной отказаться от выпечки праздничных пасок. Ведь чудом осталась целой печь.

Фотографии несгибаемой бабушки, которая готовит традиционное угощение к Пасхе, опубликовал Telegram-канал ZN UA.

На снимках видно, как женщина готовит пасхальную выпечку буквально на руинах своего дома. Можно только представить, как аромат украинской паски смешивался с запахом гари пепелища, в которое превратили рашисты некогда одно из красивейших украинских сел.

Эти снимки станут еще одним символом стойкости украинского народа перед подлым врагом.

Так же, как и кухонный шкаф, который удержался на стене одного из домов Бородянки Киевской области, полностью разрушенного авиаударом рашистов.

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Напомним, что в нем не только уцелела вся посуда, но и чудом остался невредимым глиняный кувшин в форме петушка, который так и остался стоять на шкафу.

Источник: ZN UA