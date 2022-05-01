Те, що російські агресори практично дощенту зруйнували будинок української пенсіонерки в селі Горенка Київської області, не стало для жінки причиною відмовитися від випічки святкових пасок. Адже дивом залишилася цілою піч.

Фотографії незламної бабусі, яка готує традиційне частування до Великодня, опублікував Telegram-канал ZN UA.

На знімках видно, як жінка готує великодню випічку буквально на руїнах свого будинку. Можна тільки уявити, як аромат української паски змішувався з запахом гару попелища, на яке перетворили рашисти колись одне з найкрасивіших українських сіл.

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Ці знімки стануть ще одним символом стійкості українського народу перед підлим ворогом.

Так само, як і кухонна шафа, яка втрималася на стіні одного з будинків Бородянки Київської області, повністю зруйнованого авіаударом рашистів.

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Нагадаємо, що в ньому не тільки вцілів весь посуд, а й дивом залишився неушкодженим глиняний глечик у формі півника, який так і залишився стояти на шафі.

Джерело: ZN UA