Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины. Проект был представлен по инициативе министра внутренних дел и администрации, сообщили в МВД.

Согласно новым изменениям, граждане Польши, которые обеспечивают проживание и питание граждан Украины, будут получать льготы на протяжении не 60, а 120 дней.

Положения закона также направлены на устранение злоупотреблений, возникающих при выделении этих денег.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в правовом журнале. Положение о продлении предоставления льгот вступает в силу задним числом с 24 февраля.

Польша разрешила украинцам въезд в страну по внутреннему паспорту. Но въехать таким образом можно только один раз. Эта норма будет действовать только до конца войны. Каждому, кто пересек границу Польши после 24 февраля, автоматически был предоставлен статус временной защиты.

Если лицо не получило отметки в паспорте, ему нужно обратиться в местные администрации за получением номера Pesel и, соответственно, это будет означать, что ему предоставляется статус временной защиты, что фактически позволяет находиться в Польше до 18 месяцев.

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По словам генерального консула Украины во Вроцлаве Юрия Токаря, люди чаще всего обращаются в консульство за продлением срока действия паспорта или внесением сведений о ребенке в паспорт одного из родителей.

Востребована и услуга оформления свидетельства об идентификации лица для облегчения пребывания граждан в Польше.