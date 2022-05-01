Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до спеціального закону про допомогу громадянам України. Проект був поданий з ініціативи міністра внутрішніх справ та адміністрації, повідомили в МВС.

Згідно з новими змінами громадяни Польщі, які забезпечують проживання та харчування громадян України, будуть отримувати пільги впродовж не 60, а 120 днів.

Положення закону також мають на меті усунути зловживання, що виникають при виділенні цих грошей.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування в Правовому журналі. Положення про продовження надання пільг набуває чинності заднім числом з 24 лютого.

Польща дозволила українцям в’їзд до країни за внутрішнім паспортом. Але в’їхати таким чином можна лише один раз. Ця норма буде діяти тільки до кінця війни. Кожному, хто перетнув кордон Польщі після 24 лютого, автоматично було надано статус тимчасового захисту.

Якщо особа не отримала відмітки у паспорті, їй треба звернутися до місцевих адміністрацій за отриманням номеру Pesel і, відповідно, це буде означати, що їй надається статус тимчасового захисту, що, фактично, дає змогу перебувати у Польщі до 18 місяців.

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За словами генерального консула України у Вроцлаві Юрія Токаря, люди найчастіше звертаються до консульства за продовженням терміну дії паспорта або внесенням відомостей про дитину в паспорт одного з батьків.

Затребуваною є й послуга оформлення свідоцтва про ідентифікацію особи для полегшення перебування громадян у Польщі.