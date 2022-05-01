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Факти / Україна / Суспільство

У повністю зруйнованому селищі: у Бородянці серед завалів знайдено дивом вцілілу ікону

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
икона из бородянки

У Бородянці Київської області під час розбору завалів одного з будинків, була виявлена ікона, яка дивом вціліла після найжорстокіших бомбардувань.

Про це у своєму Facebook повідомив посол організації Щаслива Християнська сім’я в Україні Назарій Єремченко.

– У повністю зруйнованому будинку в Бородянці під завалами знайдена ікона, дивом вціліла під час жахливих бомбардувань окупантів, – йдеться в повідомленні.

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Єременко зазначив, що цінну знахідку планують передати в один з храмів Православної церкви України.

Нагадаємо, Бородянка була дощенту зруйнована російськими варварами. У селищі не залишилося жодного цілого будинку, а під завалами були заживо поховані люди, які ховалися в підвалах від артилерійських і ракетних ударів.

Для розбору завалів в Бородянку прибули не тільки українські рятувальники і волонтери, а й професійні пожежники і рятувальники з США, Австралії, Німеччини та Польщі.

Джерело: Назарій Єременко

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