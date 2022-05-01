У Бородянці Київської області під час розбору завалів одного з будинків, була виявлена ікона, яка дивом вціліла після найжорстокіших бомбардувань.
Про це у своєму Facebook повідомив посол організації Щаслива Християнська сім’я в Україні Назарій Єремченко.
– У повністю зруйнованому будинку в Бородянці під завалами знайдена ікона, дивом вціліла під час жахливих бомбардувань окупантів, – йдеться в повідомленні.
Єременко зазначив, що цінну знахідку планують передати в один з храмів Православної церкви України.
Нагадаємо, Бородянка була дощенту зруйнована російськими варварами. У селищі не залишилося жодного цілого будинку, а під завалами були заживо поховані люди, які ховалися в підвалах від артилерійських і ракетних ударів.
Для розбору завалів в Бородянку прибули не тільки українські рятувальники і волонтери, а й професійні пожежники і рятувальники з США, Австралії, Німеччини та Польщі.
Джерело: Назарій Єременко