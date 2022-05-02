Россияне вывезли с/х технику на $5 млн в Чечню, где обнаружили, что она выведена из строя

Российские войска в оккупированном Мелитополе угнали все оборудование сельхозтехники, принадлежавшее одному из дилеров, и отправили его в Чечню. Но, преодолев тысячу километров, воры не смогли им воспользоваться, ведь оборудование заблокировали дистанционно.

За последние несколько недель, кроме массового ограбления домов, поступает все больше сообщений о воровстве российскими войсками сельскохозяйственного оборудования, зерна, и даже строительных материалов. Но вывоз сельхозоборудования из дилерского центра John Deere в Мелитополе свидетельствует о все более организованной операции, использующей даже российский военный транспорт как часть ограбления.

Как стало известно CNN, оборудование было изъято из дилерского центра Агротэк в Мелитополе. В общей сложности оно оценивается почти в $5 млн. Только зерноуборочные комбайны стоят $300 тыс. каждый.

Источник CNN сообщил, что сначала похитили два зерноуборочных комбайна, трактор и сеялки. В течение нескольких недель были похищены все 27 единиц сельскохозяйственной техники. На одном из грузовиков с плоской платформой, которую зафиксировали камеры, был нарисован белый Z — он был похож на военный грузовик. Российские мародеры воровали утром и вечером.

Часть техники была доставлена ​​в соседнее село, но часть отправили в Чечню. Поскольку техника оснащена GPS, ее движение отследили. Последнее оборудование отследили в село Захан Юрт в Чечне. Техникой, которая переправляется в Чечню, в частности, зерноуборочными комбайнами, также можно управлять дистанционно.

— Когда захватчики пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что даже не могут их включить, потому что комбайны были заблокированы дистанционно. Сейчас, похоже, техника размещена на ферме близ Грозного, – рассказал источник.

Но источник телеканала отмечает, что похитители, “кажется, нашли в России консультантов, пытающихся обойти защиту”.

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– Даже если они продадут комбайны на запчасти, то заработают, – сказал источник.

Другие источники в Мелитопольском районе утверждают, что кражи российскими военными частями распространились на хранящееся в силосах зерно. Один из источников сообщил CNN, что “оккупанты предлагают местным фермерам разделить свои доходы от 50% до 50%”. Но фермеры, пытающиеся работать в районах, оккупированных российскими войсками, не могут переместить свою продукцию.

Поскольку ни один элеватор и порт не работают. Украденное зерно из оккупированной территории российские мародеры просто везут во временно оккупированный Крым.