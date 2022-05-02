Росіяни вивезли с/г техніку на $5 млн до Чечні, де виявили, що вона виведена з ладу

Російські війська в окупованому Мелітополі викрали все обладнання сільгосптехніки, що належало одному з дилерів, та відправили його до Чечні. Але, подолавши тисячу кілометрів, злодії не змогли ним скористатися, адже обладнання заблокували дистанційно.

За останні кілька тижнів окрім масового пограбування будинків надходить дедалі більше повідомлень про крадіжки російськими військами сільськогосподарського обладнання, зерна, і навіть будівельних матеріалів. Але вивезення сільгоспобладнання з дилерського центру John Deere в Мелітополі свідчить про все більш організовану операцію, яка навіть використовує російський військовий транспорт як частину пограбування.

Як стало відомо CNN, обладнання було вилучено з дилерського центру Агротек у Мелітополі. Загалом воно оцінюється майже в $5 млн. Лише зернозбиральні комбайни коштують $300 тис. кожен.

Джерело CNN повідомило, що спершу викрали два зернозбиральні комбайни, трактор та сівалки. Протягом наступних кількох тижнів було викрадено усі 27 одиниць сільськогосподарської техніки. На одній із вантажівок з пласкою платформою, яку зафіксували камери, була намальована біла Z – вона була схожа на військову вантажівку. Російські мародери крали вранці та увечері.

Частину техніки було доставлено до сусіднього села, але частину відправили до Чечні. Оскільки техніка оснащена GPS, її рух відстежили. Востаннє обладнання відстежили до села Захан Юрт у Чечні. Технікою, яка переправляється в Чечню, зокрема, зернозбиральними комбайнами, також можна керувати дистанційно.

— Коли загарбники пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що навіть не можуть їх увімкнути, бо комбайни були заблоковані дистанційно. Зараз, схоже, техніка розміщена на фермі поблизу Грозного, – розповіло джерело.

Але джерело телеканалу зазначає, що викрадачі, “здається, знайшли в Росії консультантів, які намагаються обійти захист”.

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— Навіть якщо вони продадуть комбайни на запчастини, то зароблять, – сказало джерело.

Інші джерела в Мелітопольському районі стверджують, що крадіжки російськими військовими частинами поширилися на зерно, яке зберігається в силосах. Одне з джерел повідомило CNN, що “окупанти пропонують місцевим фермерам розділити свої прибутки від 50% до 50%”. Але фермери, які намагаються працювати в районах, окупованих російськими військами, не можуть перемістити свою продукцію.

Оскільки жоден елеватор та порт не працюють. Вкрадене зерно з окупованої території російські мародери просто везуть у тимчасово окупований Крим.