Российские оккупанты взяли в плен поселкового голову Чернобаевки — Верещук

Российские оккупанты взяли в плен главу администрации поселка Чернобаевка Игоря Дударя. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, об этом стало известно только накануне. На данный момент другие подробности не сообщаются.

Параллельно российские СМИ распространяют информацию, что Дударь якобы сбежал на подконтрольную Украине территорию.

Пропагандисты также заявляют, что в поселке поднят российский флаг.

В конце апреля украинская разведка сообщала, что россияне массово похищают мужчин. Масштабные “фильтрационные мероприятия” рашисты проводят на временно оккупированных территориях Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Донецкой областей.

Жертвами оккупантов чаще всего становятся мужчины призывного возраста. В первую очередь – ветераны АТО/ООС, бывшие военные и правоохранители, а также проукраинские активисты.

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Источник: Телеканал Дом