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Факты / Украина / Общество

В результате вражеских выстрелов погиб журналист и боец ВСУ Александр Махов

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
В результате вражеских выстрелов погиб журналист и боец ВСУ Александр Махов

4 мая стало известно, что журналист Александр Махов погиб из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщили на странице телеканала Украина 24.

Александр много лет работал на каналах Украина и Украина 24, освещая события с передовой. Также Махов служил в Вооруженных силах Украины.

— Во время работы Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. Александр называл небольшим отпуском командировку на Антарктиду в перерыве между работой на фронте. Война забирает лучших… Вечная память! Соболезнования родным и близким! — говорится в сообщении.

Александр Махов был военным корреспондентом телеканалов Украина, Украина 24 и Дом. Александр также имел звание Ветеран войны на Донбассе.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины Александр ушел на фронт.

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