Внаслідок ворожих пострілів загинув журналіст та боєць ЗСУ Олександр Махов

4 травня стало відомо, що журналіст Олександр Махов загинув через ворожі обстріли.

Про це повідомили на сторінці телеканалу Україна 24.

Олександр багато років працював на каналах Україна та Україна24, висвітлюючи події з передової. Також Махов служив у Збройних силах України.

– Під час роботи Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. Олександр називав невеликою відпусткою відрядження на Антарктиду в перерві між роботою на фронті. Війна забирає найкращих… Вічна пам‘ять! Співчуття рідним та близьким! – ідеться в повідомленні.

Олександр Махов був воєнним кореспондентом телеканалів Україна, Україна 24 та Дом. Олександр також мав звання Ветеран війни на Донбасі.

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України Олександр пішов на фронт.