Новые правила предоставления помощи внутренне перемещенным лицам в Украине вступили в силу с мая. Теперь право на помощь будут иметь украинцы только из конкретных регионов, список которых утверждает правительство. Или те, кто из-за войны остался без жилья.

Вскоре после полномасштабного российского вторжения Кабмин одобрил предоставление финансовой поддержки для внутренних переселенцев. Сначала речь шла о том, что на ежемесячную помощь имеют право все украинцы, покинувшие свои дома, но не выехавшие за пределы страны.

Соответственно, каждый взрослый переселенец мог получать по 2 тыс. грн ежемесячно. Пособие на детей или людей с инвалидностью составляло 3 тыс. грн.

Впоследствии правительство ограничило список тех, кто имеет право на помощь как внутренние переселенцы. Теперь деньги будут выплачивать:

внутренне перемещенным лицам, жилье которых осталось в районе проведения боевых действий, во временной оккупации или в окружении;

внутренне перемещенным лицам, жилье которых разрушено или непригодно для проживания из-за военных действий.

Список регионов и территориальных общин, выходцы из которых имеют право на помощь как ВПЛ, утверждает правительство.

Все, кто подавался на пособие раньше, получат выплаты за март и апрель полностью, отмечает Минсоцполитики. Но с мая выплаты смогут получать только выходцы из регионов.

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Какие регионы имеют право на помощь ВПЛ?

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий составили список, в который вошли 270 территориальных общин из восьми областей Украины. Это регионы, где идут бои, или они находятся под временной оккупацией россиянами.

Донецкая область – вся;

Луганская область – вся;

Херсонская область – вся;

Запорожская область – 49 из 67 территориальных общин;

Днепропетровская область — 2 территориальные общины в Криворожском районе;

Николаевская область – 15 из 52 территориальных общин;

Одесская область — Вилковская городская территориальная община в Измаильском районе;

Харьковская область – 51 из 56 территориальных общин.

С полным списком регионов можно ознакомиться здесь.

Как получить помощь внутренне перемещенному лицу?

Для этого необходимо встать на учет как ВПЛ. Это можно сделать, в частности, в Дії или в ближайшем ЦНАПе. Там следует получить соответствующую справку, что вы и члены вашей семьи – внутренне перемещенные лица.

Если вы потеряли жилье из-за войны, то прежде чем подать заявку на ВПЛ, следует подать заявку на возмещение потери за разрушенное жилье. Это также можно сделать в Дії и ЦНАПе.

Средства зачисляются на ваш счет по стандарту IBAN, его вы должны указать при обращении.

Средства будут выплачиваться ежемесячно во время военного положения и еще один месяц после того, как его отменят.