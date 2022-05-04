Новые правила предоставления помощи внутренне перемещенным лицам в Украине вступили в силу с мая. Теперь право на помощь будут иметь украинцы только из конкретных регионов, список которых утверждает правительство. Или те, кто из-за войны остался без жилья.
Вскоре после полномасштабного российского вторжения Кабмин одобрил предоставление финансовой поддержки для внутренних переселенцев. Сначала речь шла о том, что на ежемесячную помощь имеют право все украинцы, покинувшие свои дома, но не выехавшие за пределы страны.
Соответственно, каждый взрослый переселенец мог получать по 2 тыс. грн ежемесячно. Пособие на детей или людей с инвалидностью составляло 3 тыс. грн.
Впоследствии правительство ограничило список тех, кто имеет право на помощь как внутренние переселенцы. Теперь деньги будут выплачивать:
- внутренне перемещенным лицам, жилье которых осталось в районе проведения боевых действий, во временной оккупации или в окружении;
- внутренне перемещенным лицам, жилье которых разрушено или непригодно для проживания из-за военных действий.
Список регионов и территориальных общин, выходцы из которых имеют право на помощь как ВПЛ, утверждает правительство.
Все, кто подавался на пособие раньше, получат выплаты за март и апрель полностью, отмечает Минсоцполитики. Но с мая выплаты смогут получать только выходцы из регионов.
Какие регионы имеют право на помощь ВПЛ?
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий составили список, в который вошли 270 территориальных общин из восьми областей Украины. Это регионы, где идут бои, или они находятся под временной оккупацией россиянами.
- Донецкая область – вся;
- Луганская область – вся;
- Херсонская область – вся;
- Запорожская область – 49 из 67 территориальных общин;
- Днепропетровская область — 2 территориальные общины в Криворожском районе;
- Николаевская область – 15 из 52 территориальных общин;
- Одесская область — Вилковская городская территориальная община в Измаильском районе;
- Харьковская область – 51 из 56 территориальных общин.
С полным списком регионов можно ознакомиться здесь.
Как получить помощь внутренне перемещенному лицу?
Для этого необходимо встать на учет как ВПЛ. Это можно сделать, в частности, в Дії или в ближайшем ЦНАПе. Там следует получить соответствующую справку, что вы и члены вашей семьи – внутренне перемещенные лица.
Если вы потеряли жилье из-за войны, то прежде чем подать заявку на ВПЛ, следует подать заявку на возмещение потери за разрушенное жилье. Это также можно сделать в Дії и ЦНАПе.
Средства зачисляются на ваш счет по стандарту IBAN, его вы должны указать при обращении.
Средства будут выплачиваться ежемесячно во время военного положения и еще один месяц после того, как его отменят.