Нові правила надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні набули чинності з травня. Тепер право на допомогу матимуть українці лише з конкретних регіонів, перелік яких затверджує уряд. Або ті, котрі через війну залишилися без житла.

Невдовзі після повномасштабного російського вторгнення Кабмін схвалив надання фінансової підтримки для внутрішніх переселенців. Спершу йшлося про те, що на щомісячну допомогу мають право всі українці, які залишили свої домівки, але не виїхали за межі країни.

Відповідно, кожен дорослий переселенець міг отримувати по 2 тис. грн щомісяця. Допомога на дітей або людей з інвалідністю становила 3 тис. грн.

Згодом уряд обмежив перелік тих, хто має право на допомогу як внутрішні переселенці. Тепер гроші виплачуватимуть:

внутрішньо переміщеним особам, оселя яких залишилася в районі проведення бойових дій, у тимчасовій окупації або в оточенні;

внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйноване або непридатне для проживання через військові дії.

Перелік регіонів та територіальних громад, вихідці з яких мають право на допомогу як ВПО, затверджує уряд.

Усі, хто подавався на допомогу раніше, отримають виплати за березень та квітень повністю, зазначає Мінсоцполітики. Але від травня виплати зможуть отримувати лише вихідці з певних регіонів.

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Які регіони мають право на допомогу для ВПО?

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій склали список, до якого увійшли 270 територіальних громад із восьми областей України. Це регіони, де точаться бої, або вони перебувають під тимчасовою окупацією росіянами.

Донецька область – вся;

Луганська область – вся;

Херсонська область – вся;

Запорізька область – 49 з 67 територіальних громад;

Дніпропетровська область – 2 територіальні громади в Криворізькому районі;

Миколаївська область – 15 з 52 територіальних громад;

Одеська область – Вилківська міська територіальна громада в Ізмаїльському районі;

Харківська область – 51 з 56 територіальних громад.

З повним переліком регіонів можна ознайомитися тут.

Як отримати допомогу внутрішньо переміщеній особі?

Для цього необхідно стати на облік як ВПО. Це можна зробити, зокрема, у Дії або у найближчому ЦНАПі. Там слід отримати відповідну довідку, що ви та члени вашої родини – внутрішньо переміщені особи.

Якщо ви втратили житло через війну, то перш ніж подати заявку на ВПО, слід подати заявку на відшкодування втрати за зруйноване житло. Це так само можна зробити у Дії та ЦНАПі.

Кошти зараховуються на ваш рахунок за стандартом IBAN, його ви маєте вказати під час звернення.

Кошти будуть виплачувати щомісяця протягом воєнного стану та ще один місяць після того, як його скасують.