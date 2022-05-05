В Киеве школьники завершат этот учебный год в режиме дистанционного обучения. В то же время детские сады столицы готовят к работе в условиях военного положения.

Об этом рассказал сегодня на брифинге первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

– Образовательные услуги для школьников предоставляются дистанционно. Есть соответствующие нормативные документы Министерства образования и науки, которые говорят о том, что мы этот учебный год закончим уже в режиме онлайн, — отметил он.

Поворозник напомнил, что киевские власти пытались как можно скорее восстановить дистанционное обучение для детей, чтобы они могли и дальше получать знания и отвлечься от войны.

В то же время, пока неизвестно, будет ли возобновлено обучение в школах с 1 сентября в привычном формате.

– У меня на сегодняшний день нет ответа, пойдем ли мы с 1 сентября в школу или нет. Мы к этому готовимся, но ответа пока нет: поведем ли первые классы в школу в привычном режиме, — заявил Поворозник.

Он также сообщил, что сейчас рассматривается возможность открытия в Киеве части детсадов. По словам Поворозника, этот вопрос сейчас находится на уровне дискуссий.

– Детсады в Киеве готовятся к возобновлению работы с учетом военного положения. Мы рассматриваем возможность открывать дежурные детсады по городу, чтобы дать родителям возможность работать. Но замечу, что этот вопрос пока дискуссионный, потому что нужно соответствовать всем правилам безопасности, собирая детей в одном месте, — подчеркнул он.

Как известно, после начала полномасштабной войны в Украине в школах были объявлены каникулы. С 28 марта в учебных заведениях Киева возобновили дистанционное обучение. Оно проходит в онлайн-формате.

Целью дистанционного обучения в школах и вузах столицы в условиях войны является как усвоение знаний, так и общение, психологическая поддержка, переключение внимания детей.

