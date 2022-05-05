В России признали, что не могут провести парад в Донецке и Луганске

В 2022 году во временно оккупированных Донецке и Луганске не будет парада ко Дню победы. Это впервые с 2014 года, когда эти территории были захвачены пророссийскими террористами. Об этом сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на первого заместителя администрации президента РФ.

— Да, пока в это 9 мая невозможно провести шествие “Бессмертного полка” или парад победы в Донецке или Луганске, — сказал представитель Кремля.

Ранее российские СМИ сообщали, что парад отменен из-за якобы угрозы обстрела. Но в других городах провести свой парад им обстрелы не мешают. Особенно учитывая планирование этой дефиляды в поселке Михайловка Запорожской области. Также там хотят провести шествие “Бессмертного полка”.

Вероятной причиной невозможности проведения парада в ОРДЛО есть банальное отсутствие техники и человеческого ресурса. Россия хочет “мобилизовать” в свою армию до 70 тыс. жителей ОРДЛО.

Как известно, оккупационные власти уже отменили даже медосмотры “призывников” в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Такое решение объяснили “недостатком специалистов”.

Захватчики также планируют провести парад в разрушенном ими же Мариуполе. Туда уже прибыл новый кремлевский куратор по поводу ОРДЛО Сергей Кириленко, а еще известный российский пропагандист Владимир Соловьев.