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Факты / Украина / Общество

Оккупанты в Мариуполе планируют провести “парад” 9 мая — советник мэра

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты в Мариуполе планируют провести “парад” 9 мая — советник мэра

В Центральном районе Мариуполя оккупанты планируют провести так называемый парад к 9 мая.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские захватчики пытаются создать картину возобновления мирной жизни в Мариуполе.

Ранее оккупанты назначили местного депутата от ОПЗЖ Константина Иващенко “главой администрации города Мариуполь”.

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Именно Иващенко получил приказ провести зачистку части Центрального района города от завалов и тел погибших – это необходимо для проведения парада на 9 мая.

— Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести “карнавал победы” к 9 мая в случае успеха “специальной операции”, — рассказал Андрющенко.

Однако для проведения так называемого парада у российских военных нет ничего – ни техники, ни людей.

По словам Петра Андрющенко, Константин Иващенко уже назначил нового “руководителя образования”.

— По предварительной информации, некоего Мирошниченко (данные уточняются для полной идентификации), который уже заявил о подготовке запуска процесса обучения для 4, 9 и 11 (12-х) классов. Учения планируют запустить с 1 мая. Почему такие классы? Для формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую систему образования, — подчеркнул Андрющенко.

Для “восстановления” обучения выбрали единственную неповрежденную школу №53. Сейчас ее приводят в порядок.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко в комментарии агентству Associated Press заявил, что более 10 тыс. мирных жителей погибли в ходе осады города российскими войсками. Но число погибших может превысить 20 тыс.

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Фото: Петр Андрющенко

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