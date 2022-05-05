У Росії визнали, що не можуть провести парад у Донецьку та Луганську

У 2022 році у тимчасово окупованих Донецьку та Луганську не буде параду до Дня перемоги. Це вперше із 2014 року, відколи ці території захопили проросійські терористи. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС із посиланням на першого заступника адміністрації президента РФ.

— Так, поки цього 9 травня неможливо провести ходу “Безсмертного полку” або парад перемоги у Донецьку або Луганську, – сказав представник Кремля.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що парад скасовано через нібито загрозу обстрілу. Але в інших містах провести свій парад їм обстріли не заважають. Особливо з огляду на планування цієї дефіляди у селищі Михайлівка Запорізької області. Також там хочуть провести ходу “Безсмертного полку”.

Ймовірною причиною неможливості проведення параду в ОРДЛО є банальна відсутність техніки та людського ресурсу. Росія хоче “мобілізувати” до своєї армії до 70 тис. жителів ОРДЛО.

Як відомо, окупаційна влада вже скасувала навіть медогляди “призовників” в окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Таке рішення пояснили “браком фахівців”.

Загарбники планують провести парад і у зруйнованому ними ж Маріуполі. Туди вже прибув новий кремлівський куратор щодо ОРДЛО Сергій Кириленко, а ще – відомий російський пропагандист Володимир Соловйов.