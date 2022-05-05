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Факты / Украина / Общество

В Запорожье на 9 мая сделали длительный комендантский час

Валентина Летяк редактор ленты
Запоріжжя

В понедельник, 9 мая, в Запорожье запретили выходить на улицу. Горсовет ввел длительный комендантский час, который начнется в 19.00 в воскресенье 8 мая и закончится в 5.00 во вторник 10 мая.

За соблюдением комендантского часа будут следить правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны.

В этот период можно выходить только в бомбоубежища в случае объявления тревоги.

Относительно выгула домашних животных – это можно делать только рядом с собственным домом, имея при себе документы.

– Соблюдайте комендантский час! При появлении на улице в неустановленное время вас могут принять за диверсанта. Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время, – предупреждают в горсовете.

9 мая пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.

Минобороны Украины ожидает провокаций или активизации обстрелов со стороны войск России на 9 мая.

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Источник: Запорізька міськрада

Фото: Запорізька міськрада

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