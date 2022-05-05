У понеділок, 9 травня, у Запоріжжі заборонили виходити на вулицю. Міськрада запровадила тривалу комендантську годину, яка почнеться о 19.00 в неділю 8 травня і закінчиться о 5.00 у вівторок 10 травня.

За дотриманням комендантської години слідкуватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.

У цей період можна виходити лише до бомбосховищ у випадку оголошення тривоги.

Щодо вигулу домашніх тварин – це можна робити лише поряд із власним будинком, маючи з собою документи.

– Дотримуйтесь комендантської години! У разі появи на вулиці у невстановлений час вас можуть прийняти за диверсанта. Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час, – попереджають у міськраді.

9 травня пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть.

Міноборони України очікує на провокації або активізацію обстрілів з боку військ Росії на 9 травня.

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Джерело: Запорізька міськрада

Фото: Запорізька міськрада