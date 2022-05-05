У понеділок, 9 травня, у Запоріжжі заборонили виходити на вулицю. Міськрада запровадила тривалу комендантську годину, яка почнеться о 19.00 в неділю 8 травня і закінчиться о 5.00 у вівторок 10 травня.
За дотриманням комендантської години слідкуватимуть правоохоронці, військовослужбовці та бійці підрозділів територіальної оборони.
У цей період можна виходити лише до бомбосховищ у випадку оголошення тривоги.
Щодо вигулу домашніх тварин – це можна робити лише поряд із власним будинком, маючи з собою документи.
– Дотримуйтесь комендантської години! У разі появи на вулиці у невстановлений час вас можуть прийняти за диверсанта. Не заважайте працювати тим, хто забезпечує безпеку на вулицях Запоріжжя у воєнний час, – попереджають у міськраді.
9 травня пункти видачі гуманітарної допомоги не працюватимуть.
Міноборони України очікує на провокації або активізацію обстрілів з боку військ Росії на 9 травня.
Це змушує ЗСУ бути пильнішими на всіх напрямках, не тільки там, де тривають бойові дії.
Джерело: Запорізька міськрада
Фото: Запорізька міськрада