В пятницу, 29 апреля, президент Владимир Зеленский вручил ордены Золотая Звезда военнослужащим Вооруженных сил Украины, которым было присвоено звание Героя Украины.

Видео награждения обнародовала пресс-служба Офиса президента. Церемония проходила в Мариинском дворце, что в центре Киева.

На церемонии присутствовали украинские военнослужащие, члены семей погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины посмертно, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Офиса президента Андрей Ермак и другие.

Перед началом награждения Владимир Зеленский произнес речь. Он отметил, что украинские воины сейчас отстаивают для всех граждан Украины право на свободу и жизнь.

– Для меня большая честь сегодня быть здесь и иметь возможность наградить наших героев, которые присутствуют здесь, присутствуют в нашей истории и навсегда останутся в нашей памяти. Которые отстаивают для нас жизнь, отстаивают для нас свободу, возможность миллионов украинцев, каждого и каждой из нас, быть со своими родными, в своем доме. Мы будем всегда благодарны всем, кто встал на защиту нашего государства в этой войне, развязанной Россией. И всегда будем помнить каждого и каждую, кто отдал свою жизнь за каждого из нас, за Украину, – отметил президент.

Зеленский напомнил, что полномасштабная война в Украине длится уже 65-й день. И хотя в Кремле надеялись, что наше государство не выстоит и пяти дней, но благодаря украинским воинам-героям, единству граждан и стремлению жить свободно Украина борется.

– Мы будем бить оккупантов, пока не освободим нашу землю, пока не освободим наших людей, пока не ответим за каждую смерть и за каждое издевательство, которое оккупанты принесли в каждый наш дом, которое они принесли в наше государство, — заявил Зеленский.

Президент выразил благодарность всем военнослужащим, защищающим Украину, а также украинцам, которые каждый на своем месте делает все для победы.

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– И Украина обязательно победит. От имени всего украинского народа я склоняю голову перед родными героев, погибших за Украину. В этом зале Мариинского дворца, в котором встречали самых высоких гостей государства, мы выражаем наивысшее уважение к нашим героям. В этом Белом зале Героев Украины мы награждаем тех, благодаря кому Украина живет. Слава Украине! – подчеркнул Зеленский.

Следует отметить, что орден Золотая Звезда сегодня, в частности, получил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. На днях президент присвоил ему звание Героя Украины.