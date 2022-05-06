Особисто супроводжував колони ворожої техніки: жителя Сумщини підозрюють у держзраді

Місцевому жителю Сумської області повідомили про підозру за співпрацю з російськими військовослужбовцями. Чоловік передавав загарбникам інформацію про безпечні шляхи пересування та місцеперебування Збройних сил України.

За даними Офісу генерального прокурора України, житель села Боромля під Сумами після повномасштабного вторгнення РФ добровільно почав співпрацювати з окупантами. За допомогою радіостанції чоловік передавав ворогу безпечні шляхи для пересування на території Боромлянської ОТГ.

Крім того, місцевий житель зливав місця перебування представників Збройних сил України та інших законних військових формувань, а також особисто почав супроводжувати колони ворожої військової техніки Росії.

Зараз чоловіка затримали, слідчі розв’язують питання про обрання запобіжного заходу. Фігуранту справи повідомили про підозру у державній зраді за частиною 1 статті 111 чинного Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею КК передбачає тюремне ув’язнення на термін від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Охтирського районного відділу поліції ГУ Нацполіції у Сумській області.