У Києві затримали крадіїв елітних авто: у чоловіків знайшли зброю та військове спорядження

У Києві поліцейські затримали групу крадіїв елітних автомобілів. Правопорушників спіймали на “гарячому”, коли вони намагалися вивезти викрадені за допомогою евакуаторів іномарки, залишені на паркувальних майданчиках.

За даними Національної поліції, під час обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено зброю, боєприпаси, військове спорядження та спецзасоби. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Працівники поліції затримали автокрадіїв, коли вони намагалися вивезти викрадені автомобілі. За результатами проведення оперативно-розшукових заходів, поліцейські виявили місце відстою привласнених транспортних засобів.

Під час обшуків у місцях проживання чоловіків виявили автоматичну зброю, пістолети та набої до них, гранати, військове спорядження, а також державні номерні знаки. Речові докази вилучили та направили на проведення експертизи, а киян 1978 та 1985 років народження затримано.

Зараз дивляться

Слідчі повідомили чоловікам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Жителі Києва можуть провести за ґратами 12 років із конфіскацією майна.

Правоохоронці також розв’язують питання кваліфікації злочину за ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зараз перевіряють причетність чоловіків до аналогічних кримінальних правопорушень в Україні. Досудове розслідування триває.