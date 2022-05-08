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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін дозволив одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспортів

Юля Захарченко редакторка стрічки
Кабмін дозволив одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспортів

Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт для одночасного оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта, зокрема, замість викраденого або втраченого. Згідно з планом, експериментальна ініціатива діятиме щонайменше два роки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це допоможе зменшити час для відновлення втрачених документів, що особливо актуально під час дії воєнного періоду.

– Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу, – наголосив прем’єр-міністр України.

Затвердження внутрішнього та зовнішнього документів насамперед має дві мети:

  • удосконалення надання адміністративних послуг у сфері міграції;
  • зменшення часу для отримання документів в умовах запровадженого та продовженого воєнного стану в Україні.

Уряд планує, що експериментальний проєкт для одночасного оформлення паспорта громадянина України та міжнародного документа триватиме близько двох років.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Урядовий портал

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