Кабмін дозволив одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспортів

Кабінет міністрів України затвердив пілотний проєкт для одночасного оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта, зокрема, замість викраденого або втраченого. Згідно з планом, експериментальна ініціатива діятиме щонайменше два роки.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що це допоможе зменшити час для відновлення втрачених документів, що особливо актуально під час дії воєнного періоду.

– Продовжуємо робити державні послуги для громадян зручними та швидкими навіть в умовах війни. Затвердили експериментальний проєкт, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу в отриманні чи відновленні документів, що особливо важливо в умовах воєнного часу, – наголосив прем’єр-міністр України.

Затвердження внутрішнього та зовнішнього документів насамперед має дві мети:

удосконалення надання адміністративних послуг у сфері міграції;

зменшення часу для отримання документів в умовах запровадженого та продовженого воєнного стану в Україні.

Уряд планує, що експериментальний проєкт для одночасного оформлення паспорта громадянина України та міжнародного документа триватиме близько двох років.