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Факты / Украина / Общество

Передавал РФ линии обороны Николаева и позиции ВСУ: задержан мужчина

Юля Захарченко редактор ленты
Передавал РФ линии обороны Николаева и позиции ВСУ: задержан мужчина

В Николаеве разоблачили местного жителя, который передавал российским специальным службам информацию о линиях обороны города и позициях Вооруженных сил Украины. Мужчина может попасть в тюрьму на 12 лет.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, житель контактировал с представителями российских спецслужб с помощью созданного ими Telegram-бота, передавая информацию об обороне Николаева. Мужчина отчитывался о последствиях нанесенных страной-агрессором ударов по городу, чем фактически обеспечивал корректировку огня врага.

Во время обысков по месту жительства жителя Николаева изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, который тот использовал для общения с представителями Российской Федерации.

Мужчину задержали правоохранители. Ему сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении, размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законом военных формирований, совершенном в условиях военного положения (по ч. 3 ст. 114 -2 Уголовного кодекса).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. Мужчина может попасть в тюрьму за помощь России, начавшей полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Досудебное расследование осуществляет управление Службы безопасности Украины в Николаевской области.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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