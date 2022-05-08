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Факти / Україна / Суспільство

Передавав РФ лінії оборони Миколаєва і позиції ЗСУ: затримано чоловіка

Юля Захарченко редакторка стрічки
Передавав РФ лінії оборони Миколаєва і позиції ЗСУ: затримано чоловіка

У Миколаєві викрили місцевого жителя, який передавав російським спеціальним службам інформацію про лінії оборони міста та позиції Збройних сил України. Чоловік може потрапити до в’язниці на 12 років.

За даними Офісу генерального прокурора України, житель контактував з представниками російських спецслужб за допомогою створеного ними Telegram-боту, передаючи інформацію щодо оборони Миколаєва. Чоловік звітував про наслідки завданих країною-агресором ударів по місту, чим фактично забезпечував корегування вогню ворога.

Під час обшуків за місцем проживання жителя Миколаєва вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності, який той використовував для спілкування з представниками Російської Федерації.

Чоловіка затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення, розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до закону військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу).

Найбільше покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від восьми до 12 років. Чоловік може потрапити за ґрати за допомогу Росії, яка почала повномасштабну збройну агресію проти України. Досудове розслідування здійснює управління Служби безпеки України у Миколаївській області.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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