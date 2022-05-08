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Факти / Україна / Суспільство

Російські окупанти знову обстріляли Одесу

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
авіація РФ фото

Окупанти знову завдали ракетного удару по Одесі.

За попередньою інформацією, дві ракети влучили в об’єкт житлового району, одна була збита ППО.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що постраждалих немає.

Нагадуємо, вчора ворог підступно і зухвало атакував Одесу ракетами. Оперативне командування Південь повідомило, що очевидною ціллю удару був Одеський аеропорт.

– Ненажерливим рашистам замало, що відібрали в нас мирне небо, вони зажадали закрити і повітряні ворота, – йдеться у повідомленні ОК Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Зараз дивляться

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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