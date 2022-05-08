Окупанти знову завдали ракетного удару по Одесі.
За попередньою інформацією, дві ракети влучили в об’єкт житлового району, одна була збита ППО.
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що постраждалих немає.
Нагадуємо, вчора ворог підступно і зухвало атакував Одесу ракетами. Оперативне командування Південь повідомило, що очевидною ціллю удару був Одеський аеропорт.
– Ненажерливим рашистам замало, що відібрали в нас мирне небо, вони зажадали закрити і повітряні ворота, – йдеться у повідомленні ОК Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 74-ту добу.
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