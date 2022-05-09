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Факты / Украина / Общество

Город, который защищает свою свободу: глава Евросовета прибыл с визитом в Одессу

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Шарль Мішель з Трухановим в Одесі

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Одессу, чтобы поддержать южноукраинский город под ударами войск РФ в День Европы.

Европейский политик объявил о визите в Одессу, приуроченном ко Дню Европы.

Глава Евросовета совершил прогулку по Одессе и провел ряд встреч с мэром Геннадием Трухановым, главой Одесской военной администрации Максимом Марченко и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Свой выбор города он объяснил возможностью “почувствовать европейский дух“, опираясь на слова российского поэта Александра Пушкина.

— Я приехал праздновать День Европы в Одессе, городе, где Пушкин сказал, что “можно почувствовать Европу”. И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. Евросоюз поддерживает вас, — говорится в сообщении Мишеля.

В Европейском Союзе и ряде стран праздник Дня Европы отмечают 9 мая. В Украине этот праздник от 2003 года отмечают в третью субботу мая.

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12 апреля 2022 года Всемирный конгресс украинских молодежных организаций и испанский ОО Институт 9 мая обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением перенести празднование Дня Европы в Украине на 9 мая.

9 мая российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Россияне выпустили четыре ракеты типа Оникс из комплекса Бастион. Удар был нанесен из территории оккупированного Крыма.

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