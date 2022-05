Город, который защищает свою свободу: глава Евросовета прибыл с визитом в Одессу

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Одессу, чтобы поддержать южноукраинский город под ударами войск РФ в День Европы.

Европейский политик объявил о визите в Одессу, приуроченном ко Дню Европы.

Глава Евросовета совершил прогулку по Одессе и провел ряд встреч с мэром Геннадием Трухановым, главой Одесской военной администрации Максимом Марченко и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Свой выбор города он объяснил возможностью “почувствовать европейский дух“, опираясь на слова российского поэта Александра Пушкина.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that “you can feel Europe.”

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022