Город, который защищает свою свободу: глава Евросовета прибыл с визитом в Одессу

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Одессу, чтобы поддержать южноукраинский город под ударами войск РФ в День Европы.

Европейский политик объявил о визите в Одессу, приуроченном ко Дню Европы.

Глава Евросовета совершил прогулку по Одессе и провел ряд встреч с мэром Геннадием Трухановым, главой Одесской военной администрации Максимом Марченко и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Свой выбор города он объяснил возможностью “почувствовать европейский дух“, опираясь на слова российского поэта Александра Пушкина.

— Я приехал праздновать День Европы в Одессе, городе, где Пушкин сказал, что “можно почувствовать Европу”. И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. Евросоюз поддерживает вас, — говорится в сообщении Мишеля.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that “you can feel Europe.” And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression. You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

В Европейском Союзе и ряде стран праздник Дня Европы отмечают 9 мая. В Украине этот праздник от 2003 года отмечают в третью субботу мая.

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12 апреля 2022 года Всемирный конгресс украинских молодежных организаций и испанский ОО Институт 9 мая обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением перенести празднование Дня Европы в Украине на 9 мая.

9 мая российские военные нанесли ракетный удар по Одесской области. Россияне выпустили четыре ракеты типа Оникс из комплекса Бастион. Удар был нанесен из территории оккупированного Крыма.