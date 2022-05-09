Місто, яке захищає свою свободу: голова Євроради прибув з візитом до Одеси

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з візитом до Одеси, щоб підтримати південноукраїнське місто під ударами військ РФ у День Європи.
Європейський політик оголосив про візит до Одеси для відзначення Дня Європи.
Голова Євроради здійснив прогулянку Одесою та провів низку зустрічей з міським головою Геннадієм Трухановим, головою Одеської військової адміністрації Максимом Марченком та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Свій вибір міста він пояснив можливістю “відчути європейський дух”, опираючись на слова російського поета Олександра Пушкіна.
— Я приїхав святкувати День Європи в Одесі, місті, де Пушкін сказав, що “можна відчути Європу”. І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет і свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. Євросоюз підтримує вас, – йдеться у дописі Мішеля.
I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that “you can feel Europe.”
And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.
You are not alone.
The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb
— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022
У Європейському Союзі та низці країн свято Дня Європи відзначають 9 травня. В Україні це свято від 2003 року відзначають у третю суботу травня.
12 квітня 2022 року Світовий конгрес українських молодіжних організацій та іспанська ГО Інститут 9 травня звернулися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією перенести відзначення Дня Європи в Україні на 9 травня.
9 травня російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Росіяни випустили чотири ракети типу Онікс із комплексу Бастіон. Удару завдали з території окупованого Криму.