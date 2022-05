Місто, яке захищає свою свободу: голова Євроради прибув з візитом до Одеси

Голова Євроради здійснив прогулянку Одесою та провів низку зустрічей з міським головою Геннадієм Трухановим, головою Одеської військової адміністрації Максимом Марченком та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Свій вибір міста він пояснив можливістю “відчути європейський дух”, опираючись на слова російського поета Олександра Пушкіна.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that “you can feel Europe.”

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022