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Факти / Україна / Суспільство

Місто, яке захищає свою свободу: голова Євроради прибув з візитом до Одеси

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Шарль Мішель з Трухановим в Одесі

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з візитом до Одеси, щоб підтримати південноукраїнське місто під ударами військ РФ у День Європи.

Європейський політик оголосив про візит до Одеси для відзначення Дня Європи.

Голова Євроради здійснив прогулянку Одесою та провів низку зустрічей з міським головою Геннадієм Трухановим, головою Одеської військової адміністрації Максимом Марченком та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Свій вибір міста він пояснив можливістю “відчути європейський дух”, опираючись на слова російського поета Олександра Пушкіна.

— Я приїхав святкувати День Європи в Одесі, місті, де Пушкін сказав, що “можна відчути Європу”. І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет і свою свободу від російської агресії. Ви не самотні. Євросоюз підтримує вас, – йдеться у дописі Мішеля.

У Європейському Союзі та низці країн свято Дня Європи відзначають 9 травня. В Україні це свято від 2003 року відзначають у третю суботу травня.

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12 квітня 2022 року Світовий конгрес українських молодіжних організацій та іспанська ГО Інститут 9 травня звернулися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією перенести відзначення Дня Європи в Україні на 9 травня.

9 травня російські військові завдали ракетного удару по Одеській області. Росіяни випустили чотири ракети типу Онікс із комплексу Бастіон. Удару завдали з території окупованого Криму.

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