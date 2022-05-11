На Востоке ВСУ отбили 12 атак и уничтожили 36 единиц вражеской техники

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил успешно отразили 12 атак российских захватчиков.

Об этом сообщили группировка Объединенных сил и оперативно-тактическая группировка Восток в социальных сетях.

— Украинские защитники уничтожили 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей врага, — отметили в группировке.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток 10 мая украинские военные отбили четыре атаки.

По их данным, в результате боев было уничтожено:

личного состава — до 260;

танков — 4;

БТР — 2;

БМП — 2;

САУ — 4;

АТТ — 7;

БПЛА — 2.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на Донецком направлении оккупанты осуществляли попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Однако успеха не имели.

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Источник: Группировка Объединенных сил, Оперативно-тактическая группировка Восток

Фото: Генштаб