На Востоке ВСУ отбили 12 атак и уничтожили 36 единиц вражеской техники

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил успешно отразили 12 атак российских захватчиков.
Об этом сообщили группировка Объединенных сил и оперативно-тактическая группировка Восток в социальных сетях.
— Украинские защитники уничтожили 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей врага, — отметили в группировке.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток 10 мая украинские военные отбили четыре атаки.
По их данным, в результате боев было уничтожено:
- личного состава — до 260;
- танков — 4;
- БТР — 2;
- БМП — 2;
- САУ — 4;
- АТТ — 7;
- БПЛА — 2.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на Донецком направлении оккупанты осуществляли попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Однако успеха не имели.
Источник: Группировка Объединенных сил, Оперативно-тактическая группировка Восток
Фото: Генштаб