Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 75 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>416 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 309 взрослых
Факты / Украина / Общество

На Востоке ВСУ отбили 12 атак и уничтожили 36 единиц вражеской техники

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
російська техніка

На Донецком и Луганском направлениях бойцы Объединенных сил успешно отразили 12 атак российских захватчиков.

Об этом сообщили группировка Объединенных сил и оперативно-тактическая группировка Восток в социальных сетях.

— Украинские защитники уничтожили 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей врага, — отметили в группировке.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток 10 мая украинские военные отбили четыре атаки.

По их данным, в результате боев было уничтожено:

  • личного состава — до 260;
  • танков — 4;
  • БТР — 2;
  • БМП — 2;
  • САУ — 4;
  • АТТ — 7;
  • БПЛА — 2.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что на Донецком направлении оккупанты осуществляли попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Однако успеха не имели.

Сейчас смотрят
Читайте
ВСУ освободили четыре населенных пункта на Харьковщине - Генштаб

Источник: Группировка Объединенных сил, Оперативно-тактическая группировка Восток

Фото: Генштаб 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка