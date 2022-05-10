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Факты / Украина / Общество

ВСУ освободили четыре населенных пункта на Харьковщине — Генштаб

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
війна, український солдат, український військовий

Сегодня на Харьковщине были освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины на Харьковщине освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак, — говорится в сообщении.

В Генштабе также добавили, что враг наращивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Осуществляет огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск.

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 76-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Depositphotos

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