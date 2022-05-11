Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 76 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>416 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

На Сході ЗСУ відбили 12 атак і знищили 36 одиниць ворожої техніки

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
російська техніка

На Донецькому та Луганському напрямках бійці Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак російських загарбників.

Про це повідомили угруповання Об’єднаних сил та оперативно-тактичне угруповання Схід у соціальних мережах.

– Українські захисники знищили 12 танків, чотири артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та сім автомобілів ворога, – зазначили в угрупованні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід 10 травня українські військові відбили чотири атаки.

За їхніми даними, в результаті боїв було знищено:

  • особового складу – до 260;
  • танків – 4;
  • БТР – 2;
  • БМП – 2;
  • САУ – 4;
  • АТТ – 7;
  • БПЛА – 2.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Однак успіху не мали.

Зараз дивляться
Читайте
ЗСУ звільнили чотири населені пункти на Харківщині - Генштаб

Джерело: Угруповання Об’єднаних сил, Оперативно-тактичне угруповання Схід

Фото: Генштаб 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка