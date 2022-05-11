На Сході ЗСУ відбили 12 атак і знищили 36 одиниць ворожої техніки

На Донецькому та Луганському напрямках бійці Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак російських загарбників.
Про це повідомили угруповання Об’єднаних сил та оперативно-тактичне угруповання Схід у соціальних мережах.
– Українські захисники знищили 12 танків, чотири артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та сім автомобілів ворога, – зазначили в угрупованні.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.
У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід 10 травня українські військові відбили чотири атаки.
За їхніми даними, в результаті боїв було знищено:
- особового складу – до 260;
- танків – 4;
- БТР – 2;
- БМП – 2;
- САУ – 4;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Однак успіху не мали.
Джерело: Угруповання Об’єднаних сил, Оперативно-тактичне угруповання Схід
Фото: Генштаб