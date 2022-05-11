На Сході ЗСУ відбили 12 атак і знищили 36 одиниць ворожої техніки

На Донецькому та Луганському напрямках бійці Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак російських загарбників.

Про це повідомили угруповання Об’єднаних сил та оперативно-тактичне угруповання Схід у соціальних мережах.

– Українські захисники знищили 12 танків, чотири артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, дві одиниці спеціальної інженерної техніки та сім автомобілів ворога, – зазначили в угрупованні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та три безпілотні літальні апарати типу Орлан-10.

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід 10 травня українські військові відбили чотири атаки.

За їхніми даними, в результаті боїв було знищено: