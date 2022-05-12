С начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла 4,8 млн рабочих мест, что составляет 30% от довоенного количества.

Об этом говорится в отчете Международной организации труда (МОТ) — специализированного учреждения ООН.

По оценкам МОТ, если военные действия обострятся, то исчезнет уже до 7 млн рабочих мест в Украине. А если немедленно наступит перемирие, удастся восстановить 3,4 млн рабочих мест — таким образом безработица уменьшится до 8,9%.

Эксперты отметили, что с начала полномасштабной войны более 5,23 млн украинцев выехали в соседние страны — это преимущественно женщины, дети и люди старше 60 лет. Примерно 2,75 млн человек — трудоспособного возраста, из них 43,5% (1,2 млн) ранее работали, но потеряли или оставили работу.

Кроме того, в отчете обратили внимание на то, что война в Украине может повлечь перебои с рабочими местами в соседних странах, в частности Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. Если беженцы не смогут вернуться домой, рынки труда и системы социального обеспечения этих стран будут находиться под все большим давлением.

Также эксперты отметили, что война в Украине повлияла и на ситуацию с коронавирусом, от которого мировая экономика еще не успела полностью оправиться. Даже страны с наибольшим доходом испытывают ухудшение рабочих условий и экономические проблемы.

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Источник: МОТ