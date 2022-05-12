Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна втратила 4,8 млн робочих місць, що становить 30% від довоєнної кількості.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації праці (МОП) — спеціалізованої установи ООН.

За оцінками МОП, якщо воєнні дії загостряться, то зникне вже до 7 млн робочих місць в Україні. А якщо негайно настане перемир’я, вдасться відновити 3,4 млн робочих місць — таким чином безробіття зменшиться до 8,9%.

Експерти зазначили, що від початку повномасштабної війни понад 5,23 млн українців виїхали до сусідніх країн — це переважно жінки, діти та люди старші 60 років. Приблизно 2,75 млн людей – працездатного віку, з них 43,5% (1,2 млн) раніше працювали, але втратили або залишили роботу.

Крім того, у звіті звернули увагу на те, що війна в Україні може спричинити перебої з робочими місцями в сусідніх країнах, зокрема Угорщині, Молдові, Польщі, Румунії та Словаччині. Якщо біженці не зможуть повернутися додому, ринки праці й системи соціального забезпечення цих країн перебуватимуть під усе більшим тиском.

Також експерти наголосили, що війна в Україні вплинула і на ситуацію з коронавірусом, від якого світова економіка ще не встигла повністю оговтатися. Навіть країни з найбільшим доходом зазнають погіршення робочих умов та економічні проблеми.

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Джерело: МОП