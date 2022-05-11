Заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине состоится в четверг — CNN

Ожидается, что Совет Безопасности ООН в четверг утром проведет публичное заседание по гуманитарной ситуации в Украине по просьбе Франции и Мексики. Ожидается, что Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ выступят перед советом.

Ожидается, что Совбез также проведет публичное заседание в среду днем по недавнему испытанию баллистической ракеты Северной Кореей. Соединенные Штаты также выдвигают новую резолюцию по этому вопросу, но голосование пока не запланировано.

Напомним, недавно Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека после того, как Россию исключили из нее из-за войны против Украины.