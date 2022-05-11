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Факты / Украина / Общество

Более 500 погибших: Нацгвардия впервые назвала свои потери в войне с Россией

Валентина Летяк, редактор ленты
шеврон Нацгвардія

501 нацгвардиец погиб, еще 1 697 военнослужащих получили ранения – в Нацгвардии Украины впервые с 24 февраля назвали потери личного состава в войне с Россией.

– Во время выполнения заданий за этот период потери личного состава Национальной гвардии составляют: санитарными – 1 тыс. 697 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий, – сообщил на брифинге начальник оперативного управления штаба управления Нацгвардии Алексей Надточий.

По его словам, подразделения Нацгвардии прикрывают границу Украины с Беларусью, а также принимают участие в операциях в Донецком, Слобожанском, Южнобужском районах и восточной части Таврического операционного района.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 11 мая потери России в живой силе достигли ориентировочно 26 350 военных, в том числе за последние сутки – 350.

Кроме того, ВСУ уничтожили за это время много военной техники и вооружения.

Только танков 1 187 единиц, а еще 2 856 боевых бронированных машин, 199 самолетов, 160 вертолетов и 390 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Фото: Depositphotos

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