Понад 500 загиблих: Нацгвардія вперше назвала свої втрати у війні з Росією

501 нацгвардієць загинув, ще 1 697 військовослужбовців дістали поранення – у Нацгвардії України вперше з 24 лютого назвали втрати особового складу у війні з Росією.

– Під час виконання завдань за цей період втрати особового складу Національної гвардії складають: санітарними – 1 тис. 697 військовослужбовців, безповоротними – 501 військовослужбовець, – повідомив на брифінгу начальник оперативного управління штабу управління Нацгвардії Олексій Надточий

За його словами, підрозділи Нацгвардії прикривають кордон України з Білоруссю, а також беруть участь у операціях у Донецькому, Слобожанському, Південнобузькому районах та східній частині Таврійського операційного району.