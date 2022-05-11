Станет политическим концом Путина: в Bellingcat считают маловероятной затяжную войну

Если нет внутриполитических взрывов в России, то война может перейти в затяжную и долгую. А именно войну на истощение и с небольшими жертвами еженедельно.

Такое мнение высказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, затяжная война вполне возможна, примером тому служит, что Россия не может реально продвинуться даже с крупными “инвестициями” человеческих жизней на Донбассе.

— Если они перейдут к нормальным темпам, это будет означать, что там каждый месяц будет плюс-минус 100 метров в ту или иную сторону. Поэтому это возможно, — сказал он.

Но такой расклад событий Грозев считает маловероятным, ведь такой результат станет политическим концом для президента РФ Владимира Путина.

— Он должен объяснить своему народу мало того, что он уже потерял 30 тыс. человек, а во-вторых, что он не может с украинской армией реально справиться. Что они его держат в каких-то 100 метрах. Со временем это создает имидж слабого царя. А в России этого никогда не допускалось, – добавил Грозев.

Ранее украинская разведка сообщала, что военные армии России начинают осознавать свое военное поражение и требуют от командования засекретить их участие в полномасштабном вторжении в Украину.

Чтобы избежать ответственности за массовые убийства и соучастие в подготовке военных преступлений, оккупанты требуют у командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках.