Стане політичним кінцем Путіна: у Bellingcat вважають малоймовірною затяжну війну

Якщо немає внутрішньополітичних вибухів у Росії, то війна може перейти у затяжну та тривалу. А саме війну на виснаження та з невеликими жертвами щотижня.

Таку думку висловив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

За його словами, затяжна війна цілком можлива, прикладом є те, що Росія не може реально просунутися навіть з великими “інвестиціями” людських життів на Донбасі.

— Якщо вони перейдуть до нормальних темпів, то це означатиме, що там кожен місяць буде плюс-мінус 100 метрів в той чи інший бік. Тому це можливо, – сказав він.

Але такий варіант подій Грозев вважає малоймовірним, адже такий результат стане політичним кінцем для президента РФ Володимира Путіна.

— Він повинен пояснити своєму народові, мало того, що він вже втратив 30 тис. осіб, а по-друге, що він не може з українською армією реально впоратися. Що вони його тримають за якихось 100 метрів. З плином часу це створює імідж слабого царя. А в Росії цього ніколи не допускалося, – додав Грозев.

Раніше українська розвідка повідомляла, що військові армії Росії починають усвідомлювати свою воєнну поразку та вимагають від командування засекретити їхню участь у повномасштабному вторгненні в Україну

Щоб уникнути відповідальності за масові вбивства та співучасть у підготовці воєнних злочинів, окупанти вимагають у командування надати їм фальшиві документи про перебування на лікуванні чи у відпустках.