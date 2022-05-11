В Харькове переименовали один район и три улицы, которые были названы в честь городов РФ

Харьковский городской совет проголосовал за переименование Московского района и трех улиц, названных в честь городов РФ.
Первая с начала полномасштабного вторжения сессия состоялась в онлайн-формате 11 мая.
Депутаты поддержали такие переименования:
- Московский район — Салтовский район;
- Московский проспект — проспект Героев Харькова;
- Белгородское шоссе — Харьковское шоссе;
- Белгородский спуск — улица Героев Спасателей.
Как именно голосовали фракции, в горсовете не уточнили. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, к следующей сессии подготовят новый пакет переименований улиц, названных в честь российских городов.
— Мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители, — подчеркнул Терехов.
Он также заверил, что в Харькове хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, которые отдали свою жизнь за независимость Украины.