В Харькове переименовали один район и три улицы, которые были названы в честь городов РФ

Харьковский городской совет проголосовал за переименование Московского района и трех улиц, названных в честь городов РФ.

Первая с начала полномасштабного вторжения сессия состоялась в онлайн-формате 11 мая.

Депутаты поддержали такие переименования:

Московский район — Салтовский район;

Московский проспект — проспект Героев Харькова;

Белгородское шоссе — Харьковское шоссе;

Белгородский спуск — улица Героев Спасателей.

Как именно голосовали фракции, в горсовете не уточнили. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, к следующей сессии подготовят новый пакет переименований улиц, названных в честь российских городов.

— Мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители, — подчеркнул Терехов.

Он также заверил, что в Харькове хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, которые отдали свою жизнь за независимость Украины.

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