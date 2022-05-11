У Харкові перейменували один район та три вулиці, що були названі на честь міст РФ

Харківська міська рада проголосувала за перейменування Московського району та трьох вулиць, названих на честь міст РФ.

Перша з початку повномасштабного вторгнення сесія відбулася в онлайн-форматі 11 травня.

Депутати підтримали такі перейменування:

Московський район — Салтівський район;

Московський проспект — проспект Героїв Харкова;

Білгородське шосе — Харківське шосе;

Білгородський узвіз — вулиця Героїв Рятувальників.

Як саме голосували фракції, у міськраді не уточнили. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, до наступної сесії підготують новий пакет перейменувань вулиць, названих на честь російських міст.

– Ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, зруйнованих російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі, – наголосив Терехов.

Він також запевнив, що у Харкові вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл для їхнього перейменування на честь героїв, які віддали своє життя за незалежність України.

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