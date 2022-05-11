Применение гиперзвукового оружия РФ против Украины не меняет игру — Пентагон

Глава Объединенного комитета главных ведомств США генерал Марк Милли заявил, что использование Россией гиперзвукового оружия в Украине не имело “действительно значительных последствий или изменения игры”.

Об этом он сказал во время слушаний в подкомитете по обороне ассигнований Палаты представителей США.

— Кроме скорости оружия, с точки зрения его влияния на определенную цель, пока мы не видим действительно значимых эффектов, изменивших игру, — сказал Милли.

Милли подтвердил, что это был первый случай, когда гиперзвуковое оружие применялось в бою, и сказал, что Пентагон проанализировал каждый гиперзвуковой удар, но добавил, что может более подробно рассказать только на закрытом заседании.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал на том же слушании, что согласен с Милли и не думает, что использование гиперзвукового оружия президентом РФ Путиным “заставит его использовать ядерное оружие”.

– Я думаю, что он пытается создать специфический эффект с помощью этого оружия, – сказал Остин, имея в виду гиперзвук.

Во вторник высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Россия на данный момент запустила от 10 до 12 гиперзвуковых ракет по Украине.