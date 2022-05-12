Нет воды, еды и пригодного жилья: в Мариуполе намечается новая волна гуманитарной катастрофы

Из-за отсутствия эвакуационных коридоров мариупольцы вынуждены возвращаться в город, где нет подходящего жилья, еды и воды.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Мы говорим об увеличении количества людей в городе. В первую очередь, это связано с тем, что фактически остановлены эвакуационные процессы, они заблокированы российской стороной во всех видах. Поэтому люди вынуждены возвращаться в город, потому что им негде уже жить, и поэтому начинается еще большее давление на гуманитарную сферу и еще больше угроз и новых вызовов, — отметил Андрющенко.

Он добавил, что сейчас в городе очень сложная гуманитарная ситуация: нет воды, еды и пригодных для жизни помещений.

Воды нет, питьевой воды не хватает. Расставлены баки, но качество той воды, которая развозится, очень низкая, потому что она берется из первой исторической в ​​Мариуполе скважины. Более двух месяцев потребления этой воды – это точно не плюс здоровью. Еды катастрофически не хватает, – отметил советник городского головы Мариуполя.

Он подчеркнул, что даже те данные, которыми хвастаются оккупанты относительно раздачи гуманитарки, мизерны.

— Они хвастают, что за последние месяцы завезли 100 тыс. продуктовых гуманитарных наборов и раздали мариупольцам и, если в городе остается, в предыдущем месяце было 100-130 тыс. человек, мы понимаем, что это один продуктовый набор на человека в месяц! — акцентировал Андрющенко.

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Более того, российские оккупанты пользуются людьми, которые оказались в этой ситуации. Россияне заставляют людей работать за еду.