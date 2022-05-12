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Факти / Україна / Суспільство

Немає води, їжі та придатного житла: у Маріуполі намічається нова хвиля гуманітарної катастрофи

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Немає води, їжі та придатного житла: у Маріуполі намічається нова хвиля гуманітарної катастрофи

Через відсутність евакуаційних коридорів маріупольці вимушені повертатися у місто, де немає придатного житла, їжі та води.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Ми кажемо про збільшення кількості людей в місті. Насамперед це пов’язано з тим, що фактично зупинені евакуаційні процеси, вони заблоковані російською стороною в усіх виглядах. Тому люди змушені повертатись до міста, тому що їм ніде жити вже, і через це починається ще більший тиск на гуманітарну сферу і ще більше загроз та нових викликів, – зазначив Андрющенко.

Він додав, що нині у місті дуже складна гуманітарна ситуація: немає води, їжі та придатних для життя помешкань.

– Води нема, питної води не вистачає. Розставлені баки, але якість тієї води, яка розвозиться, геть низька, тому що вона береться зі найпершої історичної в Маріуполі свердловини. Понад два місяці споживання цієї води – це точно не плюс здоров’ю. Їжі катастрофічно не вистачає, – зазначив радник міського голови Маріуполя.

Він наголосив, що навіть ті дані, якими вихваляються окупанти, щодо роздачі гуманітарки, мізерні.

– Вони вихваляються, що за останні місяці завезли 100 тис. продуктових гуманітарних наборів і роздали маріупольцям і, якщо в місті залишається, попереднього місяця було 100-130 тис. осіб, ми розуміємо, що це один продуктовий набір на людину на місяць!, – акцентував Андрющенко.

Зараз дивляться

Ба більше, російські окупанти користуються людьми, які опинилися у скрутному становищі. Росіяни змушують людей працювати за їжу.

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Фото: Depositphotos

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