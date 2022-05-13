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Факты / Украина / Общество

Обстрелы Чернигова и угроза оружием мирному жителю: подозревают российского военного

Юля Захарченко, редактор ленты
Російський військовий

В Черниговской области сообщили о подозрении командиру танка 35 отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41 общевойсковой армии Российской Федерации за обстрелы региона и нападение на мирного жителя Украины.

По данным Офиса генерального прокурора, 24 февраля российский военный пересек государственную границу Украины с территории Беларуси в составе танкового экипажа РФ с целью вооруженного захвата города Чернигова.

В начале марта российский солдат обстреливал населенные пункты Черниговской области. Оккупант напал на жителя села Халявин и украл его золотую цепочку с крестиком, угрожая расстрелять из автомата.

Через несколько дней захватчика взяли в плен военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Командиру танка 35 отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41 общевойсковой армии РФ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от восьми до 12 лет. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственный отдел Управления СБУ в Черниговской области.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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