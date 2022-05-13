Обстріли Чернігова і погроза зброєю мирному жителю: підозрюють російського військового

У Чернігівській області повідомили про підозру командиру танка 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії Російської Федерації за обстріли регіону та напад на мирного жителя України.

За даними Офісу генерального прокурора, 24 лютого російський військовий перетнув державний кордон України з території Білорусі у складі танкового екіпажу РФ з метою збройного захоплення міста Чернігова.

На початку березня російський солдат обстрілював населені пункти Чернігівської області. Окупант напав на мешканця села Халявин та вкрав його золотий ланцюжок із хрестиком, погрожуючи розстріляти з автомата.

Через декілька днів загарбника взяли у полон військовослужбовці Збройних Сил України. Командиру танка 35 окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41 загальновійськової армії РФ повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення на термін від восьми до 12 років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий відділ Управління СБУ в Чернігівській області.