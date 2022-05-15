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Факты / Украина / Общество

Ждем очередную “подводную” серию в Белогоровке: оккупанты готовятся форсировать Северский Донец

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Ждем очередную “подводную” серию в Белогоровке: оккупанты готовятся форсировать Северский Донец

Российские оккупанты снова готовятся переправляться через Северский Донец в Белогоровке.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Гайдай добавил, что некоторые россияне поняли, почему их туда отправляют и отказались идти в атаку.

— Рашисты готовятся снова переправляться через реку Северский Донец в Белогоровке…идиоты. Некоторые идиоты поняли, почему их туда посылают и целый батальон отказался идти в атаку. Но скоро подтянется “свежачок”, — написал Гайдай.

Гайдай также сообщил, что 2,5 тыс. единиц тяжелой техники уже идут в сторону Луганщины с ранее оккупированных территорий.

— Ждем очередную подводную серию в Белогоровке, — написал председатель.

Гайдай добавил, что в оккупированном Рубежном главный врач-предатель ворует медицинское оборудование вместе с кадыровцами.

— Не подавитесь! А мы победим! — отметил Гайдай.

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