Чекаємо чергову “підводну” серію у Білогорівці: окупанти готуються форсувати Сіверський Донець

Російські окупанти знову готуються переправлятися через Сіверський Донець у Білогорівці.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Гайдай додав, що деякі росіяни зрозуміли, чому їх туди відправляють і відмовились йти в атаку.
– Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці…ідіоти. Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку. Але скоро підтягнеться “свіжачок”, – написав Гайдай.
Гайдай також повідомив, що 2,5 тис. одиниць важкої техніки вже йдуть в бік Луганщини з раніше окупованих територій.
– Чекаємо чергову підводну серію у Білогорівці, – написав голова.
Гайдай додав, що в окупованому Рубіжному головний лікар-зрадник краде медичне обладнання разом з кадирівцями.
– Не подавіться! А ми переможемо! – зазначив Гайдай.