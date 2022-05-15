Чекаємо чергову “підводну” серію у Білогорівці: окупанти готуються форсувати Сіверський Донець

Російські окупанти знову готуються переправлятися через Сіверський Донець у Білогорівці.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Гайдай додав, що деякі росіяни зрозуміли, чому їх туди відправляють і відмовились йти в атаку.

– Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці…ідіоти. Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку. Але скоро підтягнеться “свіжачок”, – написав Гайдай.

Гайдай також повідомив, що 2,5 тис. одиниць важкої техніки вже йдуть в бік Луганщини з раніше окупованих територій.

– Чекаємо чергову підводну серію у Білогорівці, – написав голова.

Гайдай додав, що в окупованому Рубіжному головний лікар-зрадник краде медичне обладнання разом з кадирівцями.

– Не подавіться! А ми переможемо! – зазначив Гайдай.